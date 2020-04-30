«Даже при одной положительной отметке можно выставить четвертную». Педагоги — об аттестации детей

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе ведомства. В частности, речь идет о постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе ведомства.





В этом документе прописан алгоритм, как вывести годовую отметку ребенку, если он пропускал занятия. Если вкратце, то суть такова: при отсутствии учащегося на занятиях по уважительной причине, аттестовать за год его могут даже при наличии лишь одной четвертной положительной отметки.





Столичные школьники проучились три полноценные четверти, поэтому выставить годовые отметки тем, кто остался дома в четвертой, не составит труда. Когда родители принимали решение не посещать занятия ребенком, они писали заявление с указанием причины отсутствия ученика. Если речь идет о сложившейся эпидемиологической ситуации, то такая причина считается уважительной.





По крайней мере по данным на вечер 29 апреля в алгоритме аттестации детей ничего не поменялось и никаких новых инструкций не принималось, рассказали в пресс-службе Минобра.





Директор гимназии № 61 Ирина Левковец считает, что переживать по поводу отсутствия итоговой отметки за четвертую четверть не стоит:





— Учителя выставят годовую оценку по результатам предыдущих трех четвертей.





Сведения о том, что ученика не аттестовали, попадают в личное дело учащегося. Доступ к нему посторонним запрещен, получить его могут родители по заявлению. Скажем, ребенок решил поменять школу. В новом учреждении образования будут известны лишь сведения о годовых отметках.





Однако могут в этом вопросе возникнуть нюансы, например, у выпускников. Предположим, одиннадцатиклассник за предыдущие четверти имеет три итоговые отметки «9», «8», «8». Получается, за год ему выведут «восьмерку». А он планировал подтянуться и улучшить средний балл аттестата, что, собственно, мог сделать в последней четверти.









— Педагоги в нашей гимназии понимают всю ответственность ситуации, в которой сейчас оказались ученики. Многие выпускники принимают решение посещать занятия, в особенности по тем предметам, которые следует подтянуть, — рассказывает директор.





Сегодня в гимназии созданы условия для удаленного обучения детей. В учреждении проведен оптоволоконный интернет, компьютеры – в каждом классе. Опыт использования электронного журнала и дневника – три года. Кроме того, здесь активно используют возможности образовательной платформы ЭФФОР. Ребенок проходит электронные задания за короткий временной отрезок (его выставляет педагог) – и получает результат.





— Чтобы ребенка аттестовали за четверть, у него должны быть три положительные отметки, выставленные в журнал. Поскольку наши ребята, отсутствующие на занятиях, не перестают удаленно обучаться, то могут без труда прийти и написать в индивидуальном порядке, скажем, контрольную работу или сочинение. Для этого по субботам выделено время для консультаций, — замечает И. Левковец.





По мнению директора, выставлять отметки по трем четвертям – оптимальное решение в сложившейся ситуации. Нельзя говорить, что у всех школ равные технические возможности. Отличается и уровень подготовки педагогов – не все готовы быстро перестроиться на работу с применением информационно-коммуникационных технологий. А если возникнет необходимость улучшить годовую отметку (идешь на золотую или серебряную медаль), педагоги могут пойти навстречу и предложить варианты, комфортные для ребенка.





В гимназии №14 также всем отсутствующим ставят «энки», а аттестовывать планируют по трем четвертям. Других указаний не было.





— Но мы попросили наших выпускников встать в строй, и после 4 мая усиленно готовиться к экзаменам. Для этого даже планируем провести в ближайшее время родительское собрание онлайн, — рассказали в администрации.





Здесь нам ответили, что выставить итоговую четвертную отметку можно даже при наличии всего одной положительной оценки. О том, что их должно быть три – скорее негласное правило, нигде документально не прописанное.





Мы поинтересовались, выставят ли выпускнику итоговый результат за последнюю четверть, если у него будет одна единственная оценка?





— Да! Они у нас большие умницы и не забрасывают учебу. Даже в такой непростой период продолжают заниматься удаленно, — ответили в гимназии.



