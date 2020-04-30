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Хозяева собак и кошек стали сами стричь своих питомцев. Посмотрите, что из этого вышло

30.04.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяева собак и кошек стали сами стричь своих питомцев. Посмотрите, что из этого вышло

Судя по всему, не только люди ожидают открытия парикмахерских и салонов красоты. Шерсть домашних животных, точно также как и человеческие волосы продолжает расти. В итоге хозяева самостоятельно берутся за ножницы, чтобы спасти любимых питомцев от длинной шерсти. 

Собака по кличке Коко теперь может гулять около дома только по ночам. Несмотря на то, что её хозяйка старалась, увы, грумер из нее точно не вышел. Взглянув на Коко, становится понятно, что она точно не хочет сталкиваться со своими друзьями во время вылазок на улицу.


Ещё один хозяин питомца даже не предполагал, что шерсть пса окажется насколько жёсткой. Избавить пса от лишних волос получилось. Однако теперь собака с нетерпением ждёт того момента, когда можно будет отправиться в парикмахерскую и привести себя в порядок. 



Кошкам, как и собакам, тоже приходится непросто. Лили, довольно пушистая и длинношёрстная породистая кошка. Она не была готова к данному повороту событий. Любимица пыталась вырваться из рук хозяйки. В результате стрижка получилась довольно неоднозначной. И это с учётом того, что  хозяйка успела потренироваться на муже и на самой себе до стрижки кошки.


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Судя по всему, не только люди ожидают открытия парикмахерских и салонов красоты. Шерсть домашних животных, точно также как и человеческие волосы продолжает расти....
 
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