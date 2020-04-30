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Пенсионеры могут ездить на электричках за полцены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для пенсионеров с начала мая вводится ставшая уже привычной 50-процентная скидка на проезд в поездах региональных линий эконом-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того, чтобы купить билет за полцены, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Документ также необходимо иметь при себе во время поездки. Действовать льгота будет до конца сентября, то есть всё время активной фазы сезонных сельскохозяйственных работ.
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Новости Беларуси. Для пенсионеров с начала мая вводится ставшая уже привычной 50-процентная скидка на проезд в поездах региональных линий...
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