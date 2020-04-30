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В Минской области воюют с борщевиком: на это потратят 25 тысяч рублей только в одном районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьба с борщевиком начинается в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область занимает второе место в стране по количеству опасных сорняков. Основные центры расположены в Логойском, Слуцком и Воложинском районах. Последний потратит 25 тысяч рублей в 2020 году на ликвидацию борщевика.
С мая специалисты проведут химическую очистку «зараженных» территорий. В Воложинской области определено более 30 участков – это береговые линии, земли лесного фонда и населенные пункты. А во время сева особое внимание уделяется и сельскохозяйственным угодьям.
Ирина Косик, главный специалист Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
При этом сами жители обязаны соблюдать порядок: за неэффективную борьбу владельцев «плантаций» борщевика ждут штрафы.
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Новости Беларуси. Борьба с борщевиком начинается в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минская область занимает второе место в стране по...
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