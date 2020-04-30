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Нацбанк прокомментировал изменения в сфере кредитования

30.04.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В марте зафиксирован всплеск потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нацбанке рассказали, что за месяц физическим лицам было выдано более 1 миллиарда рублей (примерно на 37 % больше, чем в феврале).

Нацбанк прокомментировал изменения в сфере кредитования

Специалисты связывают это в первую очередь с девальвационными ожиданиями, но уже по итогам апреля ожидают существенное снижение спроса на кредиты. С одной стороны, банки по некоторым продуктам ограничили предложение или вообще приостановили выдачу. С другой – кредитополучатели снизили активность и к получению займов подходят более обдуманно и рационально. 

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Что касается вступающих в силу новшеств по кредитам, то они направлены на защиту прав заемщиков.

Нацбанк прокомментировал изменения в сфере кредитования

Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления Национального банка:
Изменения, направленные в первую очередь на защиту кредитополучателей, на возможность получения ими достоверной, полной информации для того, чтобы они могли исполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме. И в то же время для недопущения чрезмерной нагрузки при кредитовании.

Больше новостей экономики за 30 апреля здесь.

Люди в материале: Ольга Илюкевич, Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В марте зафиксирован всплеск потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нацбанке рассказали, что за месяц...
 
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