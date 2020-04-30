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Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске.

30.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


21 апреля 2020 17:14 1119

Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com.

В Солигорском районе для обеспечения безопасности проводят рейды по пожароопасным местам.

Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске.

С целью обеспечения пожарной безопасности специалисты Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить рейды по пожароопасным местам. Так, на прошлой неделе сотрудники проверили опасные территории Старобинского и Краснослободского сельских советов.

В рамках профилактических мероприятий специалисты МЧС осмотрели «опасные зоны». Кроме этого, местным жителям рассказали о важных аспектах пожарной безопасности. Спасатели объяснили, насколько важным является соблюдение простых правил при отдыхе на природе, сжигании мусора, а также разведении костров на своих приусадебных участках. Ведь одна маленькая искра может привести к необратимым последствиям.

Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске.

Специалисты МЧС пояснили, что несвоевременная уборка сухой травы с территорий, которые прилегают к жилым домам, является одним из главных условий создания пожароопасной обстановки. В связи с этим, хозяева должны самостоятельно и максимально безопасно наводить порядок на приусадебных участках. Это обезопасит от возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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21 апреля 2020 17:14 1119 Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске. ...
 
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