Рейды по «опасным местам» проводят в Солигорске.

С целью обеспечения пожарной безопасности специалисты Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить рейды по пожароопасным местам. Так, на прошлой неделе сотрудники проверили опасные территории Старобинского и Краснослободского сельских советов.



В рамках профилактических мероприятий специалисты МЧС осмотрели «опасные зоны». Кроме этого, местным жителям рассказали о важных аспектах пожарной безопасности. Спасатели объяснили, насколько важным является соблюдение простых правил при отдыхе на природе, сжигании мусора, а также разведении костров на своих приусадебных участках. Ведь одна маленькая искра может привести к необратимым последствиям.

