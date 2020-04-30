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Диетолог назвала самый нежелательный продукт для женщин
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Кален призвала женщин контролировать употребление соли. По словам специалиста, её избыток может спровоцировать нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом
Употребление слишком солёной пищи способно влиять на повышение кровяного давления. Это происходит из-за того, что натрий задерживает жидкость. Это в свою очередь ведёт к отёчности сосудов, а также клеток эпителия. Таким образом, органы получают меньше крови, поскольку капилляры сжаты из-за разбухших тканей вокруг кровеносных сосудов.
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Диетолог Елена Кален призвала женщин контролировать употребление соли. По словам специалиста, её избыток может спровоцировать нарушение работы...
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