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Диетолог назвала самый нежелательный продукт для женщин

30.04.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала самый нежелательный продукт для женщин
Диетолог Елена Кален призвала женщин контролировать употребление соли. По словам специалиста, её избыток может спровоцировать нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Употребление слишком солёной пищи способно влиять на повышение кровяного давления. Это происходит из-за того, что натрий задерживает жидкость. Это в свою очередь ведёт к отёчности сосудов, а также клеток эпителия. Таким образом, органы получают меньше крови, поскольку капилляры сжаты из-за разбухших тканей вокруг кровеносных сосудов. 

Эндокринная система, в свою очередь, начинает усиленно вырабатывать адреналин. Помимо этого, из-за лишней жидкости крови организме тоже становится больше. В результате сердце начинает перекачивать повышенный объём крови. В итоге всё это ведёт к перегрузке сердечно-сосудистой системы. 

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Диетолог Елена Кален призвала женщин контролировать употребление соли. По словам специалиста, её избыток может спровоцировать нарушение работы...
 
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