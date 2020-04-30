Диетолог назвала самый нежелательный продукт для женщин

Источник материала: ОНТ

Диетолог Елена Кален призвала женщин контролировать употребление соли. По словам специалиста, её избыток может спровоцировать нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает РИА Новости.





Употребление слишком солёной пищи способно влиять на повышение кровяного давления. Это происходит из-за того, что натрий задерживает жидкость. Это в свою очередь ведёт к отёчности сосудов, а также клеток эпителия. Таким образом, органы получают меньше крови, поскольку капилляры сжаты из-за разбухших тканей вокруг кровеносных сосудов.





Эндокринная система, в свою очередь, начинает усиленно вырабатывать адреналин. Помимо этого, из-за лишней жидкости крови организме тоже становится больше. В результате сердце начинает перекачивать повышенный объём крови. В итоге всё это ведёт к перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram