Обновленная Доска почета открылась к 1 Мая: кто эффективно работает и приносит пользу экономике?

Источник материала: ОНТ

Знать, что твой труд ценят и замечают, дорогого стоит. Накануне 1 Мая открыта обновленная Республиканская Доска почета. На ней – те, кто эффективно работает на общее благо. Высокие достижения помогают лидерам 19-го года адаптироваться в непростых условиях 2020-го. Так с кого брать пример?

Если экономика – сама по себе фундамент успешного развития страны, то всегда должны быть те, кто укрепляет это основание. На них и равнение! 62 лидера по итогам социально-экономического развития государства за 2019-й – им место здесь: на Республиканской Доске почета. Это не только отдельные предприятия и организации, но и целые города, районы, области.

Конкуренция серьезная и немало критериев. Например, если речь идет о промышленном предприятии – здесь, конечно, оценивались и экспорт, и производительность труда. По районам смотрели внутренний региональный продукт, инвестиционный климат и среднюю зарплату. Выбирали не для галочки, а по существу: например, из выделенных для промышленности девяти мест на Доску почета определили 10 лидеров. А вот в сфере общественного питания передовиков не нашлось.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси: «Попасть на доску не так-то и легко. Кроме выполнения показателей как таковых, еще есть сито так называемых других критериев. Во-первых, у тебя не должно быть никаких критических задолженностей, ни по зарплате, ни за топливно-энергетический ресурс, конечно, не дай бог никаких несчастных случаев».

В числе лучших – Минская и Брестская области, а также столица. По сути это почти половина нашей экономики: здесь самые большие объемы промышленного производства, инвестиций и экспорта. Что касается регионов-лидеров, их шесть:

Сморгонский, Мозырский, Каменецкий, Могилевский, Минский и Червенский. Это районы с многофункциональной экономикой и со ставкой на сельское хозяйство. Отмечены также Первомайский и Центральный районы Минска и город Новополоцк.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Качественные результаты нашего экономического развития, которых удалось добиться, сегодня нам помогают в качестве подушки безопасности для нивелирования тех негативных последствий, с которыми столкнулась наша экономика. В целом, все базовые отрасли нашей экономики в прошлом году хорошо сработали. Они обеспечили приемлемые темпы экономического роста».

Теперь задача – удержаться на плаву. Да, 2020-й стал вызовом даже для лидеров. Например, за прошлый год лучшим в транспортной сфере стала авиакомпания «Белавиа». Сегодня для национального авиаперевозчика непростые времена. Но поддержка все же будет, как и остальным, кто на Доске почета. Предприятиям и коллективам положено денежное вознаграждение.

Отдельное внимание и сфере здравоохранения. Есть предложение – в следующем году увеличить количество номинантов в этой сфере – за работу врачей в борьбе с инфекцией. Это справедливо и заслуженно!

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