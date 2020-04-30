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Обновленная Доска почета открылась к 1 Мая: кто эффективно работает и приносит пользу экономике?
Источник материала: ОНТ
Знать, что твой труд ценят и замечают, дорогого стоит. Накануне 1 Мая открыта обновленная Республиканская Доска почета. На ней – те, кто эффективно работает на общее благо. Высокие достижения помогают лидерам 19-го года адаптироваться в непростых условиях 2020-го. Так с кого брать пример?
Если экономика – сама по себе фундамент успешного развития страны, то всегда должны быть те, кто укрепляет это основание. На них и равнение! 62 лидера по итогам социально-экономического развития государства за 2019-й – им место здесь: на Республиканской Доске почета. Это не только отдельные предприятия и организации, но и целые города, районы, области.
Конкуренция серьезная и немало критериев. Например, если речь идет о промышленном предприятии – здесь, конечно, оценивались и экспорт, и производительность труда. По районам смотрели внутренний региональный продукт, инвестиционный климат и среднюю зарплату. Выбирали не для галочки, а по существу: например, из выделенных для промышленности девяти мест на Доску почета определили 10 лидеров. А вот в сфере общественного питания передовиков не нашлось.
В числе лучших – Минская и Брестская области, а также столица. По сути это почти половина нашей экономики: здесь самые большие объемы промышленного производства, инвестиций и экспорта. Что касается регионов-лидеров, их шесть:
Теперь задача – удержаться на плаву. Да, 2020-й стал вызовом даже для лидеров. Например, за прошлый год лучшим в транспортной сфере стала авиакомпания «Белавиа». Сегодня для национального авиаперевозчика непростые времена. Но поддержка все же будет, как и остальным, кто на Доске почета. Предприятиям и коллективам положено денежное вознаграждение.
Отдельное внимание и сфере здравоохранения. Есть предложение – в следующем году увеличить количество номинантов в этой сфере – за работу врачей в борьбе с инфекцией. Это справедливо и заслуженно!
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Знать, что твой труд ценят и замечают, дорогого стоит. Накануне 1 Мая открыта обновленная Республиканская Доска почета. На ней – те, кто эффективно работает на...
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