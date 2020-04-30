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В Слуцком районе пьяный мотоциклист-бесправник-повторник (!) пытался скрыться от ГАИ
30.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Экипаж слуцкого отдела ГАИ в составе капитана Владимира Акуловича и лейтенанта милиции Артема Бадыля патрулировал район. Около 18:15 на 115 км автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» они заметили мотоциклиста, который при движении совершал опасные маневры и двигался без регистрационных знаков.
— Сотрудники милиции включили проблесковые маячки и с использованием громкоговорящего устройства потребовали водителя мотоцикла остановиться. Молодой человек проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться. При этом мотоциклист превышал скорость, а также совершал выезд на встречную полосу дороги с разделительной полосой, создавая опасность для других участников движения, — сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел по Минской области.
Там он не справился с управлением и упал. Правоохранители выяснили, что 30-летний житель Копыля катался со своим знакомым. Ранее молодой человек был лишен права управления транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения. За неоднократное пьяное вождение он даже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении лихого байкера за нетрезвое вождение без прав и другие правонарушения составлены административные протоколы. Также мотогонщику грозит уголовная ответственность.
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Около 18:15 на 115 км автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» они заметили мотоциклиста, который при движении совершал опасные маневры и двигался без регистрационных знаков.
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