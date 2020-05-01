Японец рисует девушек в форме беларуских клубов. На этот раз в форме «Чайки»

Источник материала: Новости Волковыска

Итак, не бывает худа без добра. Помните японца, который рисовал аниме-девушек в форме беларуских клубов? Необъяснимая любовь к нашему футболу у японца не угасла — он выложил новую порцию рисунков. Теперь и с клубами второй лиги.

И начало этому положила зельвенская «Чайка».





Кто же стоит за созданием этих мини-шедевров? Об этом уже рассказывала Трибуна.

Икуми Фукасава живет в японском городе Кофу, префектура Яманаси и работает в местном супермаркете. Ему 23 года и он рисует в свободное от работы время, а еще учит русский язык! Персонажей из аниме он подсматривает в книжных магазинах, а также подсказывают друзья. В портфолио японца уже более 1000(!) работ посвященных различным клубам из Польши, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Сан-Марино, Гибралтара, Болгарии, Греции, Кипра, Армении, Мальты, Казахстана, России, Украины и Беларуси.

Икуми болеет за «Монако», но никогда не бывал на футбольных матчах. Правда, обещает как-нибудь выбраться на игру «Вентфорет Кофу» – местной команды из Д2. Еще рассказал, что в своем городе встретил местного фаната минского «Динамо», после знакомства с которым и заинтересовался беларуским чемпионатом.

Молодому художнику приходят отзывы на свои работы из разных стран. Из Беларуси выразили свою благодарность: «Городея», «Волна», «Гранит», «Локомотив», «Крумкачы». В планах у Икуми нарисовать арты для клубов из Центральной Азии – Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.