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Уважаемые ивьевчане! Сердечно поздравляем вас с праздником весны и труда-1 мая!

01.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые ивьевчане!
Примите искренние поздравления
с Праздником труда!

Сменяются эпохи, поколения, но первомайский праздник каждый год приходит в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
В этот день мы испытываем особую гордость, отдавая дань уважения лучшим труженикам района, ветеранам труда и представителям молодого поколения ивьевчан, которое достойно продолжает славные традиции своих земляков, укрепляя материальные блага и духовные богатства соотечественников своим каждодневным плодотворным трудом.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы на благо родного края!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые ивьевчане! Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда - 1 мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира Вам, Вашим коллегам, родным и близким!

С уважением, А.И.Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ седьмого созыва по  Ивьевскому избирательному округу №54.

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искрение поздравления с 1 Мая - праздником весны и труда!

Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодежи - весеннее обновление и надежду на будущее. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.
Особые слова благодарности ветеранам - всем, кто добросовестно трудился на благо нашей большой и малой родины и ушел на заслуженный отдых.
В этот праздничный день от всей души желаем вам успехов в делах, мирного труда, светлой счастливой жизни, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждому дому!

Ивьевская районная организация
Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

 

 
 
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Уважаемые ивьевчане!Примите искренние поздравления с Праздником труда! Сменяются эпохи, поколения, но первомайский праздник каждый год...
 
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