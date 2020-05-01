С санузлом и баней. Почем продают и как выглядят «капитальные» дачи под Минском

Источник материала: Tut.by

В этом сезоне дачи пользуются особым спросом. По оценкам эксперта, сейчас самые ходовые варианты — бюджетные до 5 тысяч долларов и «капитальные», с удобствами. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и сделал для вас подборку дач, где есть практически все: вода, канализация и даже баня. Фото и цены — в материале.

СТ «Химик-81»

Дача расположена в 20 км от Минска. Дом площадью 30 квадратных метров, полностью модернизированный в 2019 году. В дом проведена вода, канализация местная, установлена душевая кабина, туалет, есть бойлер и печь, подведен точечный свет по всему жилому пространству, постелен ламинат. Участок — 7 соток. Цена — 15,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Цветовод-2008»

Дача расположена в 47 км от Минска, рядом с Жодино. Дом деревянный, с жилой мансардой, обшит сайдингом. Площадь — 48 квадратных метров. В доме действующий санузел — местная канализация, вода — скважина, подведена в дом, сделана разводка для горячей и холодной воды. Участок — 5 соток. Цена — 16,9 тысячи долларов в эквиваленте (мебель остается).



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Монтажник-87»

Дача расположена в 40 км от Минска (рядом с д. Бояры) в молодечненском направлении.

Дом кирпичный, трехуровневый, площадью 150 квадратных метров. Отопление — печное, сезонная вода заведена в дом, канализация — местная. Участок — 6 соток. Цена — 19,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: anzdom.by



Фото: anzdom.by

аг. Лошаны

Дача расположена возле агрогородка Лошаны (14 км от МКАД), в заславском направлении. Дом деревянный, двухэтажный, построенный по авторскому проекту. площадь — 55 квадратных метров. Отопление за счет печи и камина. Сезонная вода введена в дом, есть бойлер. Участок — 5 соток, с хозпостройками и баней. Цена — 20 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Пролеска»

Дача расположена в молодечненском направлении, в 29 км от МКАД. Дом из сруба, двухуровневый, площадью 80 квадратных метров. Водоснабжение сезонное заведено в дом, установлен злектробойлер. Отапливается печью и камином. Участок — 5 соток, с хозпостройками и баней (готовность 80%). Цена — 21,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Турьяково»

Дача расположена в 30 км от МКАД, в пригороде Дзержинска. Дом из блоков, обложен кирпичом. Площадь — 62,5 квадратного метра. Отопление — печное, сезонная вода заведена в дом, канализация — местная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 25 соток, с собственным лесом, гаражом и баней. Цена — 24,9 тысячи долларов в эквиваленте.