Будет падать или продолжит укрепляться? К какой ситуации на валютном рынке готовиться в мае

Источник материала: Tut.by

За апрель белорусский рубль отыграл почти половину потерь, которые он понес в марте. За месяц он заметно укрепился и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Немного уступил лишь российскому рублю. Однако к валютной корзине в целом он вырос на 3,18%. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, что в кмае будет происходить с курсами валют и что на них повлияет.



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«В мае не ожидаю каких-то резких изменений курса белорусского рубля ни к одной валюте»

По мнению заместителя административного директора по развитию исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной, в мае на валютном рынке значительных колебаний курсов быть не должно.

— Если посмотреть на ситуацию, которая сложилась в апреле, то будет видно, что весь месяц происходила стабилизация валютного рынка, наступившая после тех колебаний, которые происходили месяцем ранее, — обращает внимание Анастасия Лузгина. — В марте наблюдалось снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро. Это было связано, в значительной степени, со снижение российского рубля. Увеличившийся из-за роста девальвационных ожиданий спрос на иностранную валюту со стороны населения также оказывали давление на курс. В апреле динамика российского рубля продолжила влиять на нашу валюту. Такая ситуация сохранится, это неизбежно, потому что 50% в нашей валютной корзине занимает именно российский рубль.

Эксперт отмечает, что с начала месяца белорусский рубль вырос по отношению к доллару и евро, потому что в целом за месяц российский рубль также укрепился к этим валютам. На изменение российского рубля влияла динамика цен на нефть. Хотя цена сохранялась на низком уровне, все-таки достижение договоренностей в рамках ОПЕК + положительно отразилось на нефтяном рынке.

Анастасия Лузгина также добавила, что белорусский рубль с начала апреля в целом укрепился по отношению к валютной корзине. При этом по отношению к уровню начала года снижение белорусского рубля к корзине равнялось 5,2%. Стабильный уровень инфляции при одновременном изменении траектории движения курса белорусского рубля в марте-апреле свидетельствует о том, что на динамику национальной валюты в значительной степени оказывали воздействие именно внешние факторы.

— В мае я не ожидаю каких-то резких изменений курса белорусского рубля ни к одной валюте, которая входит в нашу корзину, — говорит эксперт.

Однако, несмотря на то, что предпосылок для значительных скачков курсов нет, назвать конкретные значения, которых они будут придерживаться, по словам эксперта, все равно сложно. Потому что на протяжение месяца на динамику курса могут оказывать краткосрочные конъюнктурные факторы. Также опосредовано, как уже было замечено, влияние может оказывать динамика цены нефти.

— Если говорить про доллар, скорее всего, он будет колебаться в диапазоне 2,35 — 2,50 рубля. На курс евро будет влиять изменения между долларом и евро, то есть как они по отношению друг к другу будут колебаться. Но и здесь я не думаю, что будут какие-то значительные сдвиги, он будет на уровне 2,55−2,75 рубля, — прогнозирует Анастасия Лузгина. — Российский рубль, думаю, останется в коридоре 3,25 — 3,4 белорусского рубля за 100 российских.

«Доллар и евро продолжат падение, а российский рубль может незначительно укрепиться»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб также отмечает в апреле рост белорусского рубля не только по отношению к доллару и евро, но и его укрепление к валютной корзине в целом. На это повлияло восстановление позиций российского рубля.

— Если обратить внимание на внешние рынки, то можно отметить, что пара евро/доллар снизилась с 1,1000 до 1,0880 или на 1,1%. После мартовского обвала достаточно сильно восстановился российский рубль. Конечно не к уровням начала марта, откуда началось падение, но тем не менее. Доллар к российскому рублю за месяц снизился с 78,6 до 72,7 или на 7,4%. Евро снизился с 86,4 до 79,1 российского рубля или на 8,5%, — рассказывает Вадим Иосуб. — В результате к белорусскому рублю доллар и евро за месяц значительно подешевели, а российский рубль немного укрепился.

По словам эксперта, доллар за месяц снизился на 6,63%, евро на 7,68%, а российский рубль подорожал на 0,84%. В целом валютная корзина снизилась по отношению к белорусскому рублю на 3,18%. Это значит, что речь идет именно об укреплении белорусского рубля и он отыграл почти половину потерь марта.

— В марте основное падение белорусского рубля пришлось на конец месяца. По статистике мы знаем, что тогда и население, и предприятия значительно нарастили чистую покупку валюты, сделав ее рекордной за много лет. Очевидно, что в апреле эта тенденция прекратилась, — поясняет Вадим Иосуб. — Если говорить о людях, то те, у кого были значительные запасы белорусских рублей в ликвидной форме — наличными или на счетах до востребования, то большая часть из них закупилась валютой еще в марте. В апреле покупать ее было особо некому. Если говорить о предприятиях, здесь сыграло роль с одной стороны снижение спроса на потребительский импорт — импортерам нужно было меньше покупать валюты, с другой — в разы подешевела нефть, а это значит, что понадобилось в разы меньше валюты на закупку энергоресурсов.

Если говорить о тенденциях мая, эксперт допускает, что нефтяные котировки могут продолжить восстанавливаться.

— Это весьма вероятно на фоне того, как различные страны будут заявлять о выходе из карантина и постепенно будет расти спрос на топливо. Это значит и то, что российский рубль тоже продолжит восстанавливаться к иностранной валюте. Поэтому у нас доллар и евро продолжат падение, а российский рубль может незначительно укрепиться. Доллар по итогам мая может снизиться до 2,25 рубля, евро — до 2,42, а российский рубль может вырасти до 3,35 за 100 российских, — прогнозирует эксперт.