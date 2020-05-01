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Семь веселых сериалов на все случаи жизни

01.05.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тревожных новостей сейчас столько, что одной комедии для того, чтобы отвлечься и выдохнуть, может не хватить. Нужен комедийный сериал. AFISHA.TUT.BY рассказывает о семи веселых сериалах на любой вкус.

Последний министр (2020)

В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Федор Лавров
Кому рекомендуем: тем, кто читает новости и периодически думает: «А как такое вообще в голову могло прийти?»

Почему стоит посмотреть

Смешной политик — вот новый герой российских сериалов. В 2018-м на ТНТ вышел «Домашний арест» о мэре-взяточнике, который вынужден переехать из особняка в коммунальную квартиру и жить по соседству с простыми горожанами. А в 2020-м продюсерская компания Александра Цекало «Среда» выпустила сериал «Последний министр» — едкую политическую сатиру о министре-неудачнике с очень узнаваемыми проекциями на современные реалии. Бывший мэр, угробивший свой городок Малая Пышма, вдруг назначается на должность министра перспективного планирования. Он искренне хочет сделать страну лучше. Например, тысячи волонтеров в костюмах котиков должны выйти на улицы городов, чтобы напоминать водителям и пешеходам о правилах дорожного движения. Но каждая его инициатива почему-то развивается по сценарию Малой Пышмы: еще чуть-чуть — и катастрофа.

«Беги» (2020)

В ролях: Меррит Уивер, Донал Глисон, Фиби Уоллер-Бридж
Кому рекомендуем: тем, чья жизнь стала слишком предсказуемой

Почему стоит посмотреть

Если попробовать определить жанр нового хита от HBO «Беги», то это будет авантюрная комедия и мелодрама одновременно. Предсказуемую жизнь Руби может разнообразить разве что новый коврик для йоги. Но вдруг женщина получает сообщение с коротким текстом: «Беги». В юности они договорились с бойфрендом: если кто-то из них пришлет такое сообщение, то получивший должен все бросить, поехать на вокзал и сесть в определенный поезд. Руби решает принять этот вызов. И вот два когда-то влюбленных человека оказываются в одном поезде… Согласитесь, что такой сюжет особенно захватывает, если смотришь сериал в обстановке, когда дерзостью и авантюрой считается поход в дальний супермаркет. Ну и конечно, стоит обратить внимание на то, что один из авторов «Беги» — Вики Джонс, режиссер сериала «Дрянь», выросшего из стендап-выступлений актрисы Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, Уоллер-Бридж тоже появится среди героев нового сериала.

«Настрогали» (2020)

В ролях: Мартин Фримен, Дэйзи Хаггард
Кому рекомендуем: тем, кто работает из дома и одновременно сидит с детьми

Почему стоит посмотреть

«Настрогали» — это веселый сериал о семье с двумя маленькими детьми, который легитимизирует право не быть идеальным родителем. В каждом эпизоде на сложно устроенный мир Пола и Элли (финансовые трудности на работе; длительная командировка в другую страну; смерть близких; или, наконец, решение стать мужем и женой спустя двое детей и много лет совместной жизни) как цунами обрушивается и сметает все на своем пути какая-то детская катастрофа. Как легко, оказывается, могут рухнуть все планы, если сыну рассказали в школе о пожарах и теперь он боится засыпать, а дочь потеряла где-то своего любимого жирафа… Смех узнавания оказывает и мощный терапевтический эффект: все-таки родительская любовь и идеальный родитель — это абсолютно разные вещи.

«Метод Комински» (2018−2019)

В ролях: Майкл Дуглас, Алан Аркин
Кому рекомендуем: тем, кому нужно оживить рутину

Почему стоит посмотреть

Борьба с самыми разными страхами и изъянами современного общества — тренд индустрии сериалов. И все чаще создатели руководствуются правилом: рассмеяться, чтобы не бояться. Главные герои двух сезонов «Метода Комински» — пожилые люди. Актер Сэнди Комински на старости лет переквалифицировался в преподавателя, а его друг Норман постепенно отходит от дел успешного актерского агента. Каждый день они сталкиваются с новыми вызовами, которые бросает им возраст: трудноизлечимая болезнь, смерть жены, разочарование в детях, осознание того, что быть хорошим любовником теперь не так легко. И главное их оружие — это ирония. Например, наблюдая за тем, как в который раз их знакомый пожилой официант трясущимися руками несет поднос с напитками и не проливает не капли, Норман замечает: «Смотри-ка, как он оживляет рутину!» И кажется, эта эпизодическая фраза вполне себе могла бы быть девизом сериала.

«Бедные люди» (2016)

В ролях: Дмитрий Лысенков, Ольга Бузова, Алиса Гребенщикова, Александр Адабашьян
Кому рекомендуем: ценителям тонкого юмора

Почему стоит посмотреть

Тяжело представить себе сериал, который смог бы объединить Пушкина, Достоевского и Ольгу Бузову. Но режиссер Жанна Кадникова (участница знаменитого кавээновского дуэта «Жанка и Светка», сценарист и режиссер сериала «Реальные пацаны») именно такой и сняла. Авторы сериала по-доброму иронизируют над классической и современной литературой, над интеллигентностью Петербурга и его жителей. Соседями по питерской коммуналке оказываются писатель-неудачник, который вынужден согласиться быть «литературным негром» Бузовой, бывший драгдилер, добродетельная стриптизерша и суррогатная мать. У каждого своя жизнь и свои проблемы, но волей-неволей они станут общими на общей кухне. Кстати, один из этих персонажей живет в «самоизоляции»: бывший драгдиллер Макс не выходит из квартиры, скрываясь от подельников.

«Триада» (2019)

В ролях: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова
Кому рекомендуем: тем, у кого в жизни все сложно

Почему стоит посмотреть

Сценарист Дарья Грацевич запомнилась многим зрителям по сериалу «Измены» с Еленой Лядовой. Конек Грацевич — это нюансы отношений. В любом жанре: и в реалистичной мелодраме о причинах измен, и в эксцентричной комедии о них же. Комедийный сериал «Триада» вышел на ТНТ в прошлом году. Его главный герой Толя оказался в сложной жизненной ситуации: от него беременны сразу три женщины: жена, любовница и стриптизерша из клуба. Но Толя не собирается никого выбирать и готовится стать отцом всем троим новорожденным. Только вот будущие мамы такому повороту точно не рады. Но Толя не отчаивается и пытается найти решение, от которого всем будет хорошо. До тех самых пор, пока не задается риторическим вопросом на фоне полыхающего дома…

«Лиллехаммер» (2012−2014)

В ролях: Стив Ван Зандт, Тронд Фауса Аурвааг, Мариан Саастад Оттесен, Свен Нордин
Кому рекомендуем: любителям скандинавского юмора

Почему стоит посмотреть

Каждый день мы совершаем какой-то выбор. Но что делать, если он определяет будущее, а из аргументов у тебя только ассоциации телезрителя? Нью-йоркский гангстер сдает своего мафиозного босса полиции и, попав под программу защиты свидетелей, выбирает новое место жительства. Имея возможность поехать куда угодно, он выбирает Лиллехаммер — небольшой городок в Норвегии. Просто потому, что смотрел оттуда трансляции зимней Олимпиады. Но одно дело азарт болельщика, а другое — жить с системой ценностей патриархального гангстерского сообщества в толерантной европейской стране, где женщина-полицейский печет пироги на дежурство, а от акушера-мужчины нельзя отказаться просто потому, что он мужчина.

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Теги: Новости
 
 
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Тревожных новостей сейчас столько, что одной комедии для того, чтобы отвлечься и выдохнуть, может не хватить. Нужен комедийный сериал. AFISHA.TUT.BY рассказывает о семи...
 
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