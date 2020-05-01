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В Дании предотвратили теракт

01.05.2020 09:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дании предотвратили теракт

В Копенгагене (Дания) был предотвращен теракт. Совместная операция проводилась полицией страны и спецслужбой PET. Об этом информирует NRK.

Предположительно, теракт готовили приверженцы радикальных течений. Один из террористов был задержан. Он пытался приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ведется расследование. Правоохранители выясняют, сколько человек были причастны к подготовке теракта.

Фото: NRK

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В Копенгагене (Дания) был предотвращен теракт. Совместная операция проводилась полицией страны и спецслужбой PET. Об этом информирует NRK. Предположительно, теракт...
 
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