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В Дании предотвратили теракт
Источник материала: ОНТ
В Копенгагене (Дания) был предотвращен теракт. Совместная операция проводилась полицией страны и спецслужбой PET. Об этом
Предположительно, теракт готовили приверженцы радикальных течений. Один из террористов был задержан. Он пытался приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ведется расследование. Правоохранители выясняют, сколько человек были причастны к подготовке теракта.
Фото: NRK
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В Копенгагене (Дания) был предотвращен теракт. Совместная операция проводилась полицией страны и спецслужбой PET. Об этом информирует NRK. Предположительно, теракт...
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