В Дании предотвратили теракт

Источник материала: ОНТ

В Копенгагене (Дания) был предотвращен теракт. Совместная операция проводилась полицией страны и спецслужбой PET. Об этом информирует NRK.

Предположительно, теракт готовили приверженцы радикальных течений. Один из террористов был задержан. Он пытался приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ведется расследование. Правоохранители выясняют, сколько человек были причастны к подготовке теракта.

Фото: NRK

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