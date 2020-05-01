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В Праге установили памятник власовцам
Источник материала: Партизан
Это трехметровый металлический столб с маленьким танком на вершине.
На памятной плите под ним написано, что 300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги, сообщает
В ведомстве напомнили, что армия генерала Андрея Власова воевала с советской армией на стороне нацистов. Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
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Это трехметровый металлический столб с маленьким танком на вершине.
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