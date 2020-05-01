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В Праге установили памятник власовцам

01.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это трехметровый металлический столб с маленьким танком на вершине.



На памятной плите под ним написано, что 300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги, сообщает «Радио Свобода». Ранее планы поставить такой памятник раскритиковали в российском МИДе.

В ведомстве напомнили, что армия генерала Андрея Власова воевала с советской армией на стороне нацистов. Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
 
 
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Это трехметровый металлический столб с маленьким танком на вершине.
 
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