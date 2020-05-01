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Сильная магнитная буря ожидается в конце мая, ее ощутят даже здоровые люди
01.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В мае, как ожидается, геомагнитная обстановка будет довольно спокойной, но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца.
Не забывайте, что в те дни, когда солнце особо активно, будет полезным сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.
Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.
Календарь магнитных бурь на май
4-6 мая – средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла;
23 мая – слабое геомагнитное волнение;
28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;
29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.
Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.
Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
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В мае, как ожидается, геомагнитная обстановка будет довольно спокойной, но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца....
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