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Сильная магнитная буря ожидается в конце мая, ее ощутят даже здоровые люди

01.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сильная магнитная буря ожидается в конце мая, ее ощутят даже здоровые люди

В мае, как ожидается, геомагнитная обстановка будет довольно спокойной, но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца.

Не забывайте, что в те дни, когда солнце особо активно, будет полезным сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

Календарь магнитных бурь на май

4-6 мая – средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла;

23 мая – слабое геомагнитное волнение;

28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;

29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

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В мае, как ожидается, геомагнитная обстановка будет довольно спокойной, но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца....
 
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