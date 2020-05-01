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Пенсии вырастут: с 1 мая в Беларуси увеличились некоторые выплаты населению
Источник материала: ОНТ
С сегодняшнего дня в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума, почти на 7 рублей. А вместе с ним и некоторые выплаты, в частности, трудовые и социальные пенсии.
Кроме того, на 65 рублей вырастет единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка, теперь она составит 2467 рублей 80 копеек. Ещё больше увеличится сумма при рождении второго и последующих детей. Станут весомее и пособия женщинам по беременности, семьям по уходу за ребёнком-инвалидом и другие.
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С сегодняшнего дня в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума, почти на 7 рублей. А вместе с ним и некоторые выплаты, в частности, трудовые и социальные...
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