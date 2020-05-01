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Пенсии вырастут: с 1 мая в Беларуси увеличились некоторые выплаты населению

01.05.2020 09:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсии вырастут: с 1 мая в Беларуси увеличились некоторые выплаты населению

С сегодняшнего дня в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума, почти на 7 рублей. А вместе с ним и некоторые выплаты, в частности, трудовые и социальные пенсии.

Кроме того, на 65 рублей вырастет единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка, теперь она составит 2467 рублей 80 копеек. Ещё больше увеличится сумма при рождении второго и последующих детей. Станут весомее и пособия женщинам по беременности, семьям по уходу за ребёнком-инвалидом и другие. 

 

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С сегодняшнего дня в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума, почти на 7 рублей. А вместе с ним и некоторые выплаты, в частности, трудовые и социальные...
 
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