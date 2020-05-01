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Спасательный вертолет с семью людьми упал в горах Южной Кореи
Источник материала: ОНТ
В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет. На борту было семь человек, включая пациента. Подробности
Авария произошла в провинции Кенсан-Намдо 1 мая около полудня по местному времени (6 утра по минскому времени). Вертолет принял на борт пациента с остановкой сердца и возвращался с вызова. Крушение произошло в горах Чирисан неподалеку от пика Чхонван.
Уточняется, что пятеро спасателей не пострадали. Пациент и его опекун госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
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В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет. На борту было семь человек, включая пациента. Подробности сообщает YTN. Авария произошла в провинции Кенсан-Намдо 1...
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