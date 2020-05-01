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Спасательный вертолет с семью людьми упал в горах Южной Кореи

01.05.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасательный вертолет с семью людьми упал в горах Южной Кореи

В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет. На борту было семь человек, включая пациента. Подробности сообщает YTN.

Авария произошла в провинции Кенсан-Намдо 1 мая около полудня по местному времени (6 утра по минскому времени). Вертолет принял на борт пациента с остановкой сердца и возвращался с вызова. Крушение произошло в горах Чирисан неподалеку от пика Чхонван.

Уточняется, что пятеро спасателей не пострадали. Пациент и его опекун госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

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В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет. На борту было семь человек, включая пациента. Подробности сообщает YTN. Авария произошла в провинции Кенсан-Намдо 1...
 
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