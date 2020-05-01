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Корова таранила встречные автомобили и была задержана полицией США

01.05.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корова таранила встречные автомобили и была задержана полицией США

В штате Вашингтон (США) полицейские поймали корову, которая нападала на встречные автомобили. Об этом рассказывает UPI.

Местные жители обратились в полицию с просьбой задержать корову. Животное бегало по проезжей части и пыталось таранить машины.

Полицейский и местные жители смогли загнать корову на один из ближайших частных участков. После «нарушительница» была передана ее владельцу.


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В штате Вашингтон (США) полицейские поймали корову, которая нападала на встречные автомобили. Об этом рассказывает UPI. Местные жители обратились в полицию с...
 
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