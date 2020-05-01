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Хайди Клум засмеяли за откровенное платье с огромным декольте

01.05.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хайди Клум засмеяли за откровенное платье с огромным декольте

На сегодняшний день Хайди Клум является настоящей иконой стиля благодаря своей 30-летней карьере супермодели. За всё время ей удалось  познакомиться с большим количеством талантливых дизайнеров, таких как Александр Маккуин или Стелла Маккартни.

Однако недавно немецкая модель подорвала свой авторитет из-за того, что в появилась в одном из шоу в мини-платье с очень глубоким декольте. Из под платья даже можно было разглядеть бельё звезды.


Реакция поклонников телешоу не заставила себя ждать. В социальных сетях появилось огромное количество насмешливых комментариев в адрес бывшей модели Victoria's Secret. 

«В этом платье Хайди была похожа на девушку на выпускном, которая слишком старалась», — отметил один из критиков.

«Хайди носит это платье задом наперёд», — посчитал пользователь.

«Плохой вкус, Хайди», — заключил ещё один комментатор.

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Теги: знакомства
 
 
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На сегодняшний день Хайди Клум является настоящей иконой стиля благодаря своей 30-летней карьере супермодели. За всё время ей удалось  познакомиться с большим...
 
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