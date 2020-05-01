Хайди Клум засмеяли за откровенное платье с огромным декольте

На сегодняшний день Хайди Клум является настоящей иконой стиля благодаря своей 30-летней карьере супермодели. За всё время ей удалось познакомиться с большим количеством талантливых дизайнеров, таких как Александр Маккуин или Стелла Маккартни.

Однако недавно немецкая модель подорвала свой авторитет из-за того, что в появилась в одном из шоу в мини-платье с очень глубоким декольте. Из под платья даже можно было разглядеть бельё звезды.



