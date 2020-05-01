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Хайди Клум засмеяли за откровенное платье с огромным декольте
Источник материала: ОНТ
На сегодняшний день Хайди Клум является настоящей иконой стиля благодаря своей 30-летней карьере супермодели. За всё время ей удалось познакомиться с большим количеством талантливых дизайнеров, таких как Александр Маккуин или Стелла Маккартни.
Однако недавно немецкая модель подорвала свой авторитет из-за того, что в появилась в одном из шоу в мини-платье с очень глубоким декольте. Из под платья даже можно было разглядеть бельё звезды.
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На сегодняшний день Хайди Клум является настоящей иконой стиля благодаря своей 30-летней карьере супермодели. За всё время ей удалось познакомиться с большим...
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