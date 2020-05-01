Лукашенко пожелал белорусам крепкого здоровья, любви и весеннего настроения













“Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше”, — заявил Александр Лукашенко.





По мнению президента Беларуси, в стране строится “будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей”.





“Желаю вам крепкого здоровья, сплоченности в коллективах, любви в семьях. Пусть каждый новый день приносит радость и прекрасное весеннее настроение”, — пожелал в конце поздравления Александр Лукашенко.



