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Лукашенко пожелал белорусам крепкого здоровья, любви и весеннего настроения
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси обратился к белорусам с поздравлением по поводу праздника труда, 1 мая. В нем он пожелал гражданам крепкого здоровья и любви.
“Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше”, — заявил Александр Лукашенко.
По мнению президента Беларуси, в стране строится “будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей”.
“Желаю вам крепкого здоровья, сплоченности в коллективах, любви в семьях. Пусть каждый новый день приносит радость и прекрасное весеннее настроение”, — пожелал в конце поздравления Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси обратился к белорусам с поздравлением по поводу праздника труда, 1 мая. В нем он пожелал гражданам крепкого здоровья и любви.
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