ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Австралии неизвестный с ножом ранил несколько человек на территории ТЦ

01.05.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Австралии неизвестный с ножом ранил несколько человек на территории ТЦ

В Южном Хедленде (Западная Австралия) неизвестный ранил ножом нескольких посетителей местного торгового центра. Полиция ликвидировала преступника. Подробности сообщает North West Telegraph.

Очевидцы рассказали изданию, что злоумышленник ударил ножом человека на парковке McDonald's, после отправился на парковку ТЦ South Hedland и там напал на еще одну жертву. На преступнике была одежда со светоотражающими элементами.

После парковки мужчина направился в сам торговый центр и там атаковал еще несколько человек. В итоге ранения получили до семи человек, среди них женщина с коляской.

Полиция пыталась обезвредить злоумышленника при помощи электрошокера, но он не сработал. Тогда правоохранители выстрелили в нападавшего. Мужчина скончался.

Получившие ножевые раны люди находятся на лечении. Полиция проведет расследование обстоятельств произошедшего.

Фото: North West Telegraph / Sam Jones

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Южном Хедленде (Западная Австралия) неизвестный ранил ножом нескольких посетителей местного торгового центра. Полиция ликвидировала преступника. Подробности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хайди Клум засмеяли за откровенное платье с огромным декольте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика