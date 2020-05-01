В Австралии неизвестный с ножом ранил несколько человек на территории ТЦ

Источник материала: ОНТ

В Южном Хедленде (Западная Австралия) неизвестный ранил ножом нескольких посетителей местного торгового центра. Полиция ликвидировала преступника. Подробности сообщает North West Telegraph.

Очевидцы рассказали изданию, что злоумышленник ударил ножом человека на парковке McDonald's, после отправился на парковку ТЦ South Hedland и там напал на еще одну жертву. На преступнике была одежда со светоотражающими элементами.

После парковки мужчина направился в сам торговый центр и там атаковал еще несколько человек. В итоге ранения получили до семи человек, среди них женщина с коляской.

Полиция пыталась обезвредить злоумышленника при помощи электрошокера, но он не сработал. Тогда правоохранители выстрелили в нападавшего. Мужчина скончался.

Получившие ножевые раны люди находятся на лечении. Полиция проведет расследование обстоятельств произошедшего.

Фото: North West Telegraph / Sam Jones

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