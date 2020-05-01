ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российский боец ММА высмеял Соловьева за его угрозы в адрес Уткина

01.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами», — подписал публикацию спортсмен. Он добавил, что ему постоянно попадается «невероятно устрашающее видео» Соловьева с угрозами Уткину.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. Соловьев пригрозил Уткину физической расправой и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам». Комментатор ответил на угрозы и предрек Соловьеву инсульт.

31-летний Василевский за карьеру провел 41 бой, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Он известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси рассчитывают получить 8 млн т зерна в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика