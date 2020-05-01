Российский боец ММА высмеял Соловьева за его угрозы в адрес Уткина

«Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами», — подписал публикацию спортсмен. Он добавил, что ему постоянно попадается «невероятно устрашающее видео» Соловьева с угрозами Уткину.





Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. Соловьев пригрозил Уткину физической расправой и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам». Комментатор ответил на угрозы и предрек Соловьеву инсульт.





31-летний Василевский за карьеру провел 41 бой, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Он известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).