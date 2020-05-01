Бабкина впервые обратилась к подписчикам после выздоровления

Источник материала: ОНТ

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые после выздоровления обратилась к своим подписчикам в Instagram . Она рассказала о своём выздоровлении, сообщает РИА Новости.









Помимо этого, Бабкина поблагодарила своих родных и друзей за поддержку. По словам артистки, поддержка от всех неравнодушных людей давала ей силы и мотивировала на выздоровление.

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