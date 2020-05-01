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Кошка принесла своего котёнка в больницу. И от доброты врачей становится тепло на сердце
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Кошка принесла своего котёнка в одну из больниц в Стамбуле. К пушистым пациентам отнеслись со всей серьёзностью.
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Быстрая проверка показала, что у котёнка и его мамы нет никаких заболеваний или травм, однако животных направили к ветеринару, чтобы убедиться, что пациенты полностью здоровы.
Ранее мы рассказывали про обезьяну, которая протянула руку лесничему.
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Новости Турции. Кошка принесла своего котёнка в одну из больниц в Стамбуле. К пушистым пациентам отнеслись со всей серьёзностью. Как рассказала Мерве Озкан на...
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