Это точно не для эфира! «Тревожная кнопка» №168 - только в Интернете

Источник материала: ОНТ

Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 168 от 01.05.2020:

ЗАСАДА В ЛЕСОПОЛОСЕ. 26-летняя сельская жительница заявила, что вечером, недалеко от деревни, на неё напал неизвестный мужчина.

ДИКИЙ СЛУЧАЙ. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала «мазда» неожиданно возникла косуля.

СКЛАД ХАРАКТЕРА. Оршанский район. 43-летний житель агрогородка Устье работал слесарем на сельхозпредприятии. Как установили милиционеры, сборку и починку казённого инвентаря мужчина совмещал с хищением.

ПОПАЛ В СТРУЮ. Покрасовался перед девушками: 19-летний минчанин справил нужду на милицейский автомобиль. Те сняли это на телефон и выложили в сеть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК. Днём на дороге М3 возле деревни Васильки произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi» с фургоном «Газель».

БРИКЕТЫ И ИХ СЕКРЕТЫ. Белорусско-польская граница. Стражи рубежей соседнего государства обнаружили в следовавшем с нашей территории поезде тайный груз.

С ПРИБОРОМ. Четверо жителей Краснополья были задержаны инспекторами природоохраны на реке Сенна. Глубокой ночью квартет глушил рыбу с помощью «электроудочки». Получилось уголовное дело и более 51 тысячи рублей компенсации за причинённый природе вред.

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ. Бобруйск. 36-летнего местного жителя подозревают в вызывающем непотребстве. Объектом покушения стал танк Т-34 на постаменте в центре города.





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