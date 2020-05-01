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Это точно не для эфира! «Тревожная кнопка» №168 - только в Интернете

01.05.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это точно не для эфира! «Тревожная кнопка» №168 - только в Интернете

Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 168 от 01.05.2020: 

ЗАСАДА В ЛЕСОПОЛОСЕ. 26-летняя сельская жительница заявила, что вечером, недалеко от деревни, на неё напал неизвестный мужчина. 

ДИКИЙ СЛУЧАЙ. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала «мазда» неожиданно возникла косуля. 

СКЛАД ХАРАКТЕРА. Оршанский район. 43-летний житель агрогородка Устье работал слесарем на сельхозпредприятии. Как установили милиционеры, сборку и починку казённого инвентаря мужчина совмещал с хищением. 

ПОПАЛ В СТРУЮ. Покрасовался перед девушками: 19-летний минчанин справил нужду на милицейский автомобиль. Те сняли это на телефон и выложили в сеть. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК. Днём на дороге М3 возле деревни Васильки произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi» с фургоном «Газель».  

БРИКЕТЫ И ИХ СЕКРЕТЫ. Белорусско-польская граница. Стражи рубежей соседнего государства обнаружили в следовавшем с нашей территории поезде тайный груз. 

С ПРИБОРОМ. Четверо жителей Краснополья были задержаны инспекторами природоохраны на реке Сенна. Глубокой ночью квартет глушил рыбу с помощью «электроудочки».  Получилось уголовное дело и более 51 тысячи рублей компенсации за причинённый природе вред. 

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ. Бобруйск. 36-летнего местного жителя подозревают в вызывающем непотребстве. Объектом покушения стал танк Т-34 на постаменте в центре города. 


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-каналПодписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости
 
 
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Смотрите в программе «Тревожная кнопка». Выпуск 168 от 01.05.2020:  ЗАСАДА В ЛЕСОПОЛОСЕ. 26-летняя сельская жительница заявила, что вечером, недалеко от деревни, на неё...
 
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