Поздравление с Первомаем от руководства города Бреста жителям

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые брестчане! Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда!





Этот день ассоциируется со стремлением к созиданию, солидарностью и уважением к труду. Первомай – праздник с трудовым настроем. По доброй традиции в коллективах будут чествовать передовиков и ветеранов труда, трудовые династии.

В преддверии праздника многие жители Бреста приняли активное участие в месячнике по благоустройству города. Благодаря усилиям горожан тысячелетний Брест выглядит сегодня по-весеннему молодо и современно.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г.Бреста

Брестское городское объединение профсоюзов