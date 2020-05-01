Цены на нефть упали, несмотря на вступление в силу сделки ОПЕК+

Источник материала: ОНТ

Мировые цены на нефть не демонстрируют устойчивого прироста, даже на фоне вступившей в силу сделки ОПЕК+, предусматривающей существенное сокращение добычи «черного золота». Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 1 мая стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась до $27,47. Однако уже к 11:10 по минскому времени стоимость барреля сократилась до $25,99 за баррель, что ниже на 1,85% той стоимости, на которой закрылись торги 30 апреля.

С открытием торгов 1 мая некоторый прирост показывали и котировки на техасскую WTI. Так, её стоимость поднималась до отметки в $20,27 за баррель, однако уже 11 часам 10 минутам стоимость цены вернулись к отметке в $18,84 за баррель, на которой завершились торги днём ранее.

Напомним, сделка ОПЕК+, перезаключенная 12 апреля крупнейшими мировыми производителями нефти, предусматривает сокращение объемов ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей с 1 мая 2020 года. При этом до мая 2022 года сделкой предусмотрено сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки. Несмотря на заключение сделки цены на нефть в апреле продолжили падение. Так, 20 апреля, впервые за всю историю добычи, цена на нефть марки WTI стала отрицательной.

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