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Так рождалась легенда: 15 лет назад Месси забил первый гол за «Барселону»

01.05.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Так рождалась легенда: 15 лет назад Месси забил первый гол за «Барселону»

1 мая 2005 года 17-летний аргентинец Лионель Месси открыл счет своим голам в профессиональном футболе. «Барселона» напомнила, как это было, разместив видеозапись на своем канале в YouTube.

В матче «Барселоны» и «Альбасете» в рамках 34 тура чемпионата Испании 2004/2005 будущий звездный игрок вышел на поле на 87 минуте, заменив Самюэля Это ’о. Вскоре Месси получил пас от Роналдиньо и реализовал свой момент, перекинув мяч в ворота соперников элегантным «парашютом».


С тех пор Месси в составе «Барселоны» забил более 600 мячей, 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов UEFA. Лионель считается одним из величайших игроков в истории вида спорта, а недавно был признан лучшим футболистом XXI века.

Фото: fcbarcelona.com

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1 мая 2005 года 17-летний аргентинец Лионель Месси открыл счет своим голам в профессиональном футболе. «Барселона» напомнила, как это было, разместив видеозапись на...
 
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