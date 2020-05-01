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Так рождалась легенда: 15 лет назад Месси забил первый гол за «Барселону»
Источник материала: ОНТ
1 мая 2005 года 17-летний аргентинец Лионель Месси открыл счет своим голам в профессиональном футболе. «Барселона» напомнила, как это было, разместив видеозапись на своем канале в YouTube.
В матче «Барселоны» и «Альбасете» в рамках 34 тура чемпионата Испании 2004/2005 будущий звездный игрок вышел на поле на 87 минуте, заменив Самюэля Это ’о. Вскоре Месси получил пас от Роналдиньо и реализовал свой момент, перекинув мяч в ворота соперников элегантным «парашютом».
Фото: fcbarcelona.com
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1 мая 2005 года 17-летний аргентинец Лионель Месси открыл счет своим голам в профессиональном футболе. «Барселона» напомнила, как это было, разместив видеозапись на...
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