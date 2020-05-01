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Брестское "Динамо" подтвердило уход Владимира Мачульского с поста генсека
Источник материала: Партизан
Владимир Мачульский официально покинул пост генерального секретаря брестского "Динамо". Эту должность он занимал с 2018 года.
Мачульский начинал карьеру в "Динамо" в 2017 году в качестве переводчика испанского и английского языков. За это время брестчане завоевали три Суперкубка Беларуси, два Кубка и завоевал золото чемпионата страны-2019, — передает офсайт "Динамо".
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Владимир Мачульский официально покинул пост генерального секретаря брестского "Динамо". Эту должность он занимал с 2018 года.
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