Мачульский начинал карьеру в "Динамо" в 2017 году в качестве переводчика испанского и английского языков. За это время брестчане завоевали три Суперкубка Беларуси, два Кубка и завоевал золото чемпионата страны-2019, — передает офсайт "Динамо".