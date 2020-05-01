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Женщина отправила сына в магазин за продуктами, а парень вернулся домой с невестой

01.05.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Жительница индийского города Газиабад штата Уттар-Прадеш со слезами на глазах пришла в полицию. Женщина сказала, что сын привёл домой невесту. 

Как сообщает Asian News International, жительница Индии отправила своего сына в магазин. Когда 26-летний Гудду вернулся домой, вместе с ним была девушка по имени Савита. Молодой человек заявил матери, что эта девушка – его жена. Мать не смогла стерпеть это. Женщина пошла в полицию. 

Когда правоохранители попросили Гудду рассказать подробности, парень пояснил, что свадьба состоялась два месяца назад в одном из храмов города Хардвар. Поскольку не было свидетелей, молодожёнам не выдали свидетельство о браке. Пара решила, что Савите лучше некоторое время пожить в арендованном жилье в Дели. 

Недавно девушку попросили съехать. Не желая, чтобы его возлюбленная осталась без крова, Гудду привёл Савиту к себе домой. Разобравшись в ситуации, полицейские попросили арендодателя, в доме которого жила девушка, позволить новобрачным пожить у него ещё некоторое время. 

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Новости Индии. Жительница индийского города Газиабад штата Уттар-Прадеш со слезами на глазах пришла в полицию. Женщина сказала, что сын привёл домой невесту. 
 
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