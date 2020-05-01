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Женщина отправила сына в магазин за продуктами, а парень вернулся домой с невестой
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Жительница индийского города Газиабад штата Уттар-Прадеш со слезами на глазах пришла в полицию. Женщина сказала, что сын привёл домой невесту.
Как
Когда правоохранители попросили Гудду рассказать подробности, парень пояснил, что свадьба состоялась два месяца назад в одном из храмов города Хардвар. Поскольку не было свидетелей, молодожёнам не выдали свидетельство о браке. Пара решила, что Савите лучше некоторое время пожить в арендованном жилье в Дели.
Недавно девушку попросили съехать. Не желая, чтобы его возлюбленная осталась без крова, Гудду привёл Савиту к себе домой. Разобравшись в ситуации, полицейские попросили арендодателя, в доме которого жила девушка, позволить новобрачным пожить у него ещё некоторое время.
Ранее мы рассказывали о молодых людях, которые познакомились из-за опечатки.
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Новости Индии. Жительница индийского города Газиабад штата Уттар-Прадеш со слезами на глазах пришла в полицию. Женщина сказала, что сын привёл домой невесту.
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