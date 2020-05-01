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Грузия намерена стать первой страной мира, открывшей границы для туристов
Источник материала: Партизан
Мы активно работаем над тем, чтобы в нынешних жестких условиях Грузия стала бы одной из первых стран, которая вернет туристов. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава на онлайн-встрече с представителями туристической индустрии, пишет
В результате пандемии туристическая отрасль в Грузии пострадала больше остальных. Уже в марте доходы от туризма сократились на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
"Мы активно работаем со Всемирной туристической организацией, чтобы в условиях очень строгих ограничений туристический рынок Грузии был бы безопасным и одним из первых открылся для иностранных гостей. Безусловно, это возможно только в условиях жесткого контроля", - сказала Н.Турнава.
При этом она отметила, что в Грузии власти с первого дня оказывают помощь туристической отрасли.
"Туристической индустрии необходимо время, пока она не станет снова прибыльной и привлекательной, какой была до кризиса. Мы настроены оптимистически с той точки зрения, что Грузия будет одной из первых стран, которая победит пандемию и откроет границы", - сказала Н.Турнава.
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Мы активно работаем над тем, чтобы в нынешних жестких условиях Грузия стала бы одной из первых стран, которая вернет туристов. Об этом заявила министр экономики...
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