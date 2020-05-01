Грузия намерена стать первой страной мира, открывшей границы для туристов









В результате пандемии туристическая отрасль в Грузии пострадала больше остальных. Уже в марте доходы от туризма сократились на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.





"Мы активно работаем со Всемирной туристической организацией, чтобы в условиях очень строгих ограничений туристический рынок Грузии был бы безопасным и одним из первых открылся для иностранных гостей. Безусловно, это возможно только в условиях жесткого контроля", - сказала Н.Турнава.





При этом она отметила, что в Грузии власти с первого дня оказывают помощь туристической отрасли.





"Туристической индустрии необходимо время, пока она не станет снова прибыльной и привлекательной, какой была до кризиса. Мы настроены оптимистически с той точки зрения, что Грузия будет одной из первых стран, которая победит пандемию и откроет границы", - сказала Н.Турнава.



