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Грузия намерена стать первой страной мира, открывшей границы для туристов

01.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мы активно работаем над тем, чтобы в нынешних жестких условиях Грузия стала бы одной из первых стран, которая вернет туристов. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава на онлайн-встрече с представителями туристической индустрии, пишет Sputnik Грузия.



В результате пандемии туристическая отрасль в Грузии пострадала больше остальных.  Уже в марте доходы от туризма сократились на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

"Мы активно работаем со Всемирной туристической организацией, чтобы в условиях очень строгих ограничений туристический рынок Грузии был бы безопасным и одним из первых открылся для иностранных гостей. Безусловно, это возможно только в условиях жесткого контроля", - сказала Н.Турнава.

При этом она отметила, что в Грузии власти с первого дня оказывают помощь туристической отрасли. 

"Туристической индустрии необходимо время, пока она не станет снова прибыльной и привлекательной, какой была до кризиса. Мы настроены оптимистически с той точки зрения, что Грузия будет одной из первых стран, которая победит пандемию и откроет границы", - сказала Н.Турнава.
 
 
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Мы активно работаем над тем, чтобы в нынешних жестких условиях Грузия стала бы одной из первых стран, которая вернет туристов. Об этом заявила министр экономики...
 
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