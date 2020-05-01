В Бресте мужчина обнаружил у себя на участке минометную мину

Источник материала: ОНТ

Житель Бреста обнаружил на своем участке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.







Металлический предмет, похожий на военный снаряд, местный житель обнаружил на своем участке во время проведения земляных работ. Об опасной находке мужчина сообщил в дежурную часть Ленинского РОВД Бреста, после чего на место происшествия выехали сотрудники райотдела и саперно-пиротехническая группа.

Специалисты подтвердили, что находка является минометным снарядом времен Великой Отечественной войны, после чего снаряд был уничтожен. Других взрывных устройств на территории участка обнаружено не было.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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