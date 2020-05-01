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В Бресте мужчина обнаружил у себя на участке минометную мину
Источник материала: ОНТ
Житель Бреста обнаружил на своем участке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом
Металлический предмет, похожий на военный снаряд, местный житель обнаружил на своем участке во время проведения земляных работ. Об опасной находке мужчина сообщил в дежурную часть Ленинского РОВД Бреста, после чего на место происшествия выехали сотрудники райотдела и саперно-пиротехническая группа.
Специалисты подтвердили, что находка является минометным снарядом времен Великой Отечественной войны, после чего снаряд был уничтожен. Других взрывных устройств на территории участка обнаружено не было.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Житель Бреста обнаружил на своем участке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома. ...
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