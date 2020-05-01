ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте мужчина обнаружил у себя на участке минометную мину

01.05.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Бресте мужчина обнаружил у себя на участке минометную мину

Житель Бреста обнаружил на своем участке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.



Металлический предмет, похожий на военный снаряд, местный житель обнаружил на своем участке во время проведения земляных работ. Об опасной находке мужчина сообщил в дежурную часть Ленинского РОВД Бреста, после чего на место происшествия выехали сотрудники райотдела и саперно-пиротехническая группа.

Специалисты подтвердили, что находка является минометным снарядом времен Великой Отечественной войны, после чего снаряд был уничтожен. Других взрывных устройств на территории участка обнаружено не было.  

Фото: УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Бреста обнаружил на своем участке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллекция Британского музея стала доступна онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика