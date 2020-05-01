В прошлом году в Беларуси работало две трети населения. В каких сферах занято больше всего человек

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в 2019 году работало 4 миллиона 330,1 тысяч человек. Это 83,4% населения в трудоспособном возрасте и 67,7% населения страны вообще. Самой «мужской» отраслью оказалось строительство, самой «женской» — здравоохранение и оказание социальных услуг. Среднемесячная зарплата составила больше 1000 рублей. Об этом сообщается в обзоре Белстата, подготовленном ко Дню труда — 1 мая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Согласно официальной статистике, больше всего человек в прошлом году работало в сфере промышленности (23,6%), торговли и ремонта (14,6%), образования (10,4%). Меньше всего людей занято в секторе информации и связи (к нему относятся все айтишники) — 2,8%.

Некоторые сферы заметно отличаются по количеству занятых в них женщин и мужчин. Например, строительство оказалось самой «мужской» отраслью. На четверых работающих в ней мужчин в среднем приходится одна женщина. Следом идут транспортная отрасль и сельское хозяйство. Женщины же ощутимо перевешивают в сфере здравоохранения и социальных услуг, мужчин там всего 14% от общего числа работников. Также по количеству женщин лидируют сфера образования и финансовых и страховых услуг. Самой гендерно сбалансированной сферой оказалось оказание административных и вспомогательных услуг. Мужчин и женщин там почти поровну — 49,2% против 50,8% соответственно.

В Белстате рассказывают, что у трети занятых в экономике (33,1%) есть высшее образование. Еще у 28,5% — профессионально-техническое, у 23,1% — среднее специальное, у 13,9% — общее среднее, а у 1,4% — общее базовое. При этом работающих женщин с высшим образованием больше, чем мужчин (39,2% от общей численности женщин против 27% у мужчин). А у мужчин значительный перевес по работникам с профессионально-техническим образованием — 36,2% против 20,9%.

Среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 1 090,9 рублей. Больше всего она была в Минске — 1 524,3 рубля, меньше всего в Могилевской области — 898,5 рублей.