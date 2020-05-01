|
Карпенко: Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается
Источник материала: ОНТ
Министерство образования Беларуси пока не рассматривает вопрос о переносе сроков централизованного тестирования (ЦТ). Об этом
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси пока не рассматривает вопрос о переносе сроков централизованного тестирования (ЦТ). Об этом сообщил министр образования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)