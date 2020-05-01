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Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
01.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси ни один школьник не остался без внимания, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, мы ни одного ребенка не оставили без внимания, - сказал Игорь Карпенко. - Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются - мы всех аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть".
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В Беларуси ни один школьник не остался без внимания, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска,...
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