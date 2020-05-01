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Можно ли найти машину за 5−7 тысяч долларов? Посмотрели, какие варианты есть на рынке

01.05.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль за три тысячи долларов — пограничный вариант, когда понимаешь, что идешь на серьезный компромисс. А что если увеличить бюджет до 5 − 7 тысяч? AUTO.TUT.BY посмотрел, найдется ли за эти деньги достойная внимания машина на комиссионных автоплощадках.


Несмотря на разнообразие марок и моделей, в автокомиссионках можно выделить популярные группы — классика повышенного спроса Volkswagen Passat и Audi A6, минивэны Opel Zafira или Peugeot 806. К ним добавляются относительно свежие «бюджетники», купленные когда-то новыми. Поехали смотреть? Наш обзор — исключительно визуальный. Никаких толщиномеров мы по карманам не прятали.

Не стареют душой и ценой ветераны. Volkswagen Passat B5, да еще с дизелем и «универсал» может быть вечной песней. Но найти живой экземпляр — та еще задачка. Примерный диапазон цен — 3500−5000 долларов. Парочка на фото стоит примерно одинаково — 3750 долларов. Все зависит от состояния и «хотелок» владельца.


Что седан, что универсал конца 90-х стоят меньше четырех тысяч долларов

А вот Renault Duster 2013 года выпуска. Кажется, совсем свежий, но машине-то уже семь лет. При этом проехала она, судя по объявлению, всего 107 тысяч км. Под капотом двухлитровый бензиновый мотор, коробка передач механическая, привод — полный.


За Renault Duster 2013 года с пробегом чуть больше 100 тысяч просят 7950 долларов

Я же заинтересовался симпатичным с виду Saab 9−3. Ржавчины нет, кожа кресел не растрескавшаяся, но мелкие нюансы имеются. Впрочем, машина все равно чем-то притягивает. Продавец замечает интерес.

— Хорошая машина, живая. Посмотрите салон. Обычно у «саабов» кожа растрескивается, а тут кресла в хорошем состоянии. И кузов тоже крепкий.

Правда, затертые кнопки на центральной панели выдают возраст и пробег.


А вот слегка потускневший Mercedes-Benz E-класса 2005 года выпуска. Под капотом у него 2,2-литровый дизельный двигатель в сочетании с «автоматом». Просят за машину 7150 долларов.


Opel Astra G встречается на рынке довольно часто, и на площадках автокомиссионок эта модель присутствует. Цены стартуют с отметки чуть больше 3 тысяч долларов, в зависимости от года выпуска и состояния, но редко превышают порог в 4 тысячи долларов.


Авторынок в Малиновке и сайты-классифайды завалены объявлениями о продаже Peugeot 308. Все, как один — с кузовом «универсал» и дизельным мотором 1,6 литра. Цена крутится на отметке 10 тысяч долларов за свежепригнанные экземпляры. А вот в автокомиссионке мы нашли всего одну такую машину.


2015 год, пробег 168 тысяч км и цена 10 350 долларов

Попалось на глаза и парочка экзотических вариантов. Первый — Ford Mustang 2002 года выпуска с 3,6-литровым бензиновым мотором и пробегом 147 тысяч км. Кто может сейчас посмотреть на такой автомобиль — сложно сказать. За мощный заднеприводный «спорткар» выставили цену 5750 долларов.


5750 долларов просят за классическое американское купе Ford Mustang

Второй экзотический и редкий вариант — купе Pontiac Firebird четвертого поколения. Его V6 объемом 3,8 литра развивает скромные 205 л.с. «Автомат» — четырехдипазонный, а расход топлива в городе — 17 литров. За машину 1994 года просят нескромные 5999 долларов.


Почти 6 тысяч долларов за автомобиль 1994 года выпуска, даже если это Pontiac Firebird, слишком дорого

Рамный, внедорожный, комфортный Hyundai Terracan 2006 года с пробегом 213 тысяч км продается за 7150 долларов. Судя по спущенному заднему колесу, никто не спешит воспользоваться предложением.


Дизель, рама, подключаемый полный привод — Hyundai Terracan неплох, если в нем еще осталось что-то живое

Скромно, но со вкусом — это Peugeot 307 SW. В арсенале автомобиля — раздельные кресла заднего ряда и панорамная крыша. С виду неплохой экземпляр. Очагов коррозии нет, видимых следов кузовного ремонта тоже. Под капотом — скромный 1,6-литровый бензиновый мотор и механическая коробка передач. Цена — вполне рыночные 4850 долларов.


Практически за такие же деньги можно купить другой автомобиль — Volkswagen Passat GP. Тоже «универсал», но с дизельным двигателем и «автоматом». Правда, с пробегом уже 346 тысяч км. И потенциально более высоким риском влететь на дополнительные траты.


Volkswagen Passat GP с дизелем и «автоматом» уже можно купить дешевле 5 тысяч долларов. Правда, состояние не внушает оптимизма

А может, докинуть пару тысяч и замахнуться на совсем свежий Lada Largus Cross? Вот он — 2015 год, пробег 155 тысяч км. Комфорта мало, но места в салоне — как в двух «пассат-универсал». За пятилетний продукт российского автопрома просят 7750 долларов.


И на десерт — Geely SC7, предок ныне производящегося в Беларуси Emgrand 7. Не сказать, что китайские автомобили катастрофически теряют в цене. За шестилетний экземпляр сейчас просят 5500 долларов. Под капотом — 1,8-литровый мотор в сочетании с механической коробкой передач.


С 2014 года Geely SC7 наездил всего 76 тысяч км, а сейчас продается за 5500 долларов

По словам продавцов, неплохо расходятся минивэны. Популярностью пользуются Opel Zafira и Peugeot 806. В зависимости от типа двигателя, года и состояния цены варьируются в пределах 4500−6000 долларов.



Нас очень заинтересовало необычное ценообразование в рублях и долларах. Разницу можно увидеть на двух фото. Вероятно, некоторые продавцы рассчитывают на худший сценарий курса доллара.



По признаниям продавцов, сегмент от 4 до 7 тысяч долларов — один из самых ходовых. За эти деньги можно уже подобрать что-то более-менее достойное (конечно, с поправкой на цену). А вот подержанные автомобили, цена которых подбирается к 10 тысячам долларов, раскупаются заметно хуже. Имея на руках такую сумму, многие уже начинают задумываться о пусть скромном, но новом «бюджетнике».

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Посмотрели в автокомиссионных магазинах, в каком состоянии и какие автомобили продаются в диапазоне 5−7 тысяч долларов.
 
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