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Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается - Карпенко

01.05.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается - Карпенко

"Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - сказал Игорь Карпенко.

 
Теги: Минск
 
 
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  Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает...
 
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