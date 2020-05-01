Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается - Карпенко

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Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы", - сказал Игорь Карпенко.