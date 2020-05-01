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«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учебный день 1 мая в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как проходит процесс обучения в условиях, с которыми столкнулась страна, сегодня познакомился министр образования.
Посещаемость здесь невысокая. Ребята, которые учатся дома, держат связь с педагогами с помощью информационных технологий.
Главный вопрос, который волнует сейчас родителей, – аттестация. Как заверил министр, аттестованы будут все.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Напомним, впереди у школьников два выходных дня. Но те, кто обучается дома, могут индивидуально проконсультироваться и получить задание у педагога в субботу.
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«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах
Новости Беларуси. Учебный день 1 мая в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как проходит процесс обучения в условиях, с которыми...
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