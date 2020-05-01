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Более 500 роликов записали участники челленджа «Голоса Победы» из Гродненской области

01.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Более 500 роликов записали участники челленджа «Голоса Победы» из Гродненской области

Фото из архива

Свыше 500 видеороликов с исполнением песен военных лет уже записали участники интернет-эстафеты «Голоса Победы» из Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Суть проекта, который запустили ровно за месяц до 9 мая, проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню «День Победы» и разместить видео с хештегом #гроднопобеда или #голосапобеды в социальных сетях, передав таким образом эстафету дальше.

«К акции присоединились тысячи людей со всей области. Это обычные интернет-пользователи, работники культуры, а также сотрудники и учащиеся школ и детских садов. Спели «День Победы» и коллективы ЖЭСов, спасатели, таможенники, работники почты. Возрастные категории самые разные — от деток до людей преклонного возраста», — отметили в управлении культуры. Интересно, что песню не просто спели, но и сыграли на десятках инструментов. Представлено исполнение «Дня Победы» как под аккордеон и баян, так и под флейту и цимбалы.

Проект расширил свои рамки. Теперь присоединившиеся к эстафете исполняют и другие популярные песни военной тематики или военных лет. Все ролики, а их уже более 500, можно посмотреть на портале управления культуры Гродненского облисполкома.

Челлендж продолжается, его итоги подведут ближе к 9 мая. Проект, отметили организаторы, направлен на сплочение общества вокруг темы Победы, создание единства и праздничной атмосферы.

К 75-летию Великой Победы приурочен и еще ряд онлайн-акций. Например, библиотеки региона предложили посетителям прочитать отрывки из книг о войне. Записи размещают в соцсетях и на порталах библиотек. Еще один литературный интернет-проект «Великой Победе — 75» включает в себя создание ярких буктрейлеров, видео-обзоров и отзывов на книги военной тематики.

Гродненский историко-археологический музей создал виртуальную выставку «Генералы Победы». На своем портале, а также в социальных сетях музей рассказывает о генералах Великой Отечественной войны — уроженцах региона. В музее Белки в Большой Берестовице стартовал проект «Землякi-франтавiкi — наша слава i наш гонар», повествующий об уроженцах района, прошедших дорогами войны.

БелТА

 
 
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Фото из архива Свыше 500 видеороликов с исполнением песен военных лет уже записали участники интернет-эстафеты «Голоса Победы» из Гродненской области,
 
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