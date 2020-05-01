Под Червенем женщина с почти 2 промилле каталась на Nissan, усадив свою маленькую дочь на колени

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяную женщину, которая управляла автомобилем с ребенком на коленях. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Вблизи деревни Уборки Червенского района внимание сотрудников ГАИ привлек Nissan Qashqai, водитель которого находился за рулем с маленьким ребенком. Инспекторы остановили автомобиль и выяснили, что им управляла 35-летняя минчанка, а на коленях сидела ее малолетняя дочь.

Женщину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что она пьяна — почти 2 промилле алкоголя. В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол.