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Под Червенем женщина с почти 2 промилле каталась на Nissan, усадив свою маленькую дочь на колени
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяную женщину, которая управляла автомобилем с ребенком на коленях. Об этом
Вблизи деревни Уборки Червенского района внимание сотрудников ГАИ привлек Nissan Qashqai, водитель которого находился за рулем с маленьким ребенком. Инспекторы остановили автомобиль и выяснили, что им управляла 35-летняя минчанка, а на коленях сидела ее малолетняя дочь.
Женщину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что она пьяна — почти 2 промилле алкоголя. В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол.
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В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол.
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