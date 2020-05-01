Первомай: от истоков до дней сегодняшних

Источник материала: Ивьевский край

Месяц май в нашей стране знаменует не только полную победу весны в природе, но еще и первую декаду выходных и праздничных дней. Одним из таких праздников и первый по счету – это Первое Мая. Во многих странах мира он отмечается как День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название Международный день солидарности трудящихся. И все же, какая история у этого события?

1 мая 1886-й год. Чикаго. Американские рабочие требовали 8-часовой рабочий день. Условия труда тогда были достаточно тяжелыми: низкая заработная плата, продолжительность рабочего дня в 12—15 часов, использование детского труда, отсутствие социальных гарантий. Они организовали забастовку, в которой участвовало 350 тысяч американских рабочих, в том числе, в Нью-Йорке 10 тысяч, в Детройте 11 тысяч, центром сопротивления стал Чикаго, в котором в забастовке участвовало около 40 тысяч рабочих.

После первомайской забастовки на одном из заводов Чикаго были уволены 1,5 тысячи рабочих. Возмущенные люди объявили еще один бойкот. Через два дня на завод прибыли штрейкбрехеры. Их встретили митингом у проходной, но полиция разогнала его, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены.

Возмущенные актом полицейского насилия, местные анархисты напечатали и распространили листовки, призывающие на митинг на площади Хеймаркет-сквер, которая на тот момент была большим торговым центром. Вечером 4 мая на Хеймаркет-сквер на митинг против террора полиции собралась огромная толпа, в том числе женщины и дети. Около 10 часов вечера пошел проливной дождь, люди начали расходиться. Толпа была настолько спокойна, что подошедший посмотреть на митинг мэр Чикаго спокойно ушел домой. Сразу после ухода мэра на площадь вступил отряд полиции, потребовавший очистить ее. Выступавший в это время анархист Филден, успел лишь сказать, что это мирный митинг, и тут человек из толпы, как предполагается, провокатор, бросил бомбу, взрыв которой убил одного полицейского. Полиция стала стрелять в толпу: несколько десятков человек было убито и ранено. От «дружественного огня» пострадало и много полицейских — они же при стрельбе в темноте попадали друг в друга.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Германии, Дании, Испании, Италии, США и некоторых других странах.

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге состоялась первая маевка. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов».

По настоящему «массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня.

Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.

Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой политический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!». И чтобы ни стояло за этим лозунгом, пусть 1 мая всем нам принесет только радость, мир и май!

Сегодня 1Мая отмечается в 142 странах и территориях мира. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркое весеннее событие, когда можно увидеть радостных людей, гуляющих в дружеских или семейных компаниях. Города ярко украшены флагами, а в его центре играет музыка. Не оставляют без внимания цветущие деревья, солнечные лучи, да и в целом прекрасная погода. В настоящее время этот праздник приносит только положительные эмоции. С Первомаем!

Ксения САЛЕЙ.