Мама-кошка притащила больного котенка в больницу и восхитила соцсети

Источник материала: ОНТ

В соцсетях стали популярными снимки, сделанные в одной из больниц Стамбула (Турция). Кошка принесла в отделение неотложной помощи больного котенка. Снимки и необычная история были опубликованы в Twitter девушкой Мервэ Озчан.

Жительница турецкой столицы сопроводила пост следующим текстом:

Турецкие медики оказали животным необходимую помощь. Котенок был проверен на наличие очевидных травм или болезней. В этом время маму малыша накормили.





После проверки кошек отправили к ветеринарам.

Пользователи Twitter были впечатлены необычной историей, многие оставили восторженные комментарии. Люди отметили, что такие рассказы буквально согревают сердца. Один из комментаторов пояснил, что в Турции относятся к уличным кошкам с большой любовью и уважением.

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