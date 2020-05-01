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Мама-кошка притащила больного котенка в больницу и восхитила соцсети
Источник материала: ОНТ
В соцсетях стали популярными снимки, сделанные в одной из больниц Стамбула (Турция). Кошка принесла в отделение неотложной помощи больного котенка. Снимки и необычная история были опубликованы в Twitter девушкой Мервэ Озчан.
Жительница турецкой столицы сопроводила пост следующим текстом:
Турецкие медики оказали животным необходимую помощь. Котенок был проверен на наличие очевидных травм или болезней. В этом время маму малыша накормили.
После проверки кошек отправили к ветеринарам.
Пользователи Twitter были впечатлены необычной историей, многие оставили восторженные комментарии. Люди отметили, что такие рассказы буквально согревают сердца. Один из комментаторов пояснил, что в Турции относятся к уличным кошкам с большой любовью и уважением.
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В соцсетях стали популярными снимки, сделанные в одной из больниц Стамбула (Турция). Кошка принесла в отделение неотложной помощи больного котенка. Снимки и...
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