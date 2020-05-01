Таксист из Витебска чуть не сбила семью и устроила погоню с ГАИ

Источник материала: ОНТ

Витебска чуть не сбила семью и устроила погоню с ГАИ" class="one-news__figure-img">

Таксист из Витебска чуть не сбила целую семью, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом со ссылкой на УВД Витебского облисполкома сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 30 апреля. В оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что пронесшееся на огромной скорости по проспекту Черняховского такси едва не сбило на пешеходном переходе семью с ребенком в коляске. Ориентировка на автомобиль была направлена нарядам ДПС. И вскоре одному из экипажей ГАИ удалось засечь предполагаемого лихача.

Сотрудники ГАИ потребовали от водителя остановить автомобиль, однако требования правоохранителей водитель проигнорировала и, увеличив скорость, продолжила движение, при этом попутно совершая многочисленные нарушения ПДД.

Автомобиль удалось заблокировать только неподалеку от одного из домов на ул. Ленина. В отношении женщины были составлены административные протоколы, после чего ее отправили на медицинское освидетельствование.

Фото: УВД Витебского облисполкома

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