Министр образования проинспектировал одну из столичных школ

Источник материала: ОНТ

Учебный день сегодня у белорусских школьников – 1 мая дети сели за парты, в частности, для того, чтобы вовремя завершить учебный год и уйти на летние каникулы.

Впрочем, уже завтра школьники уйдут на полноценные выходные. А как проходит учебный день и принимаются ли необходимые меры защиты, на примере 64-й столичной школы проверил министр образования Игорь Карпенко. Ещё один повод – учреждение открылось после капитального ремонта. Учебный год закончится уже через месяц – продлевать его не намерены. Поэтому, актуальным остаётся вопрос аттестации.

Пообщался министр и с будущими выпускниками. Сейчас старшеклассники готовятся к поступлению. В этом году централизованное тестирование пройдёт по обычному графику.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram