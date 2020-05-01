ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр образования проинспектировал одну из столичных школ

01.05.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министр образования проинспектировал одну из столичных школ

Учебный день сегодня у белорусских школьников – 1 мая дети сели за парты, в частности, для того, чтобы вовремя завершить учебный год и уйти на летние каникулы.

Впрочем, уже завтра школьники уйдут на полноценные выходные. А как проходит учебный день и принимаются ли необходимые меры защиты, на примере 64-й столичной школы проверил министр образования Игорь Карпенко. Ещё один повод – учреждение открылось после капитального ремонта. Учебный год закончится уже через месяц – продлевать его не намерены. Поэтому, актуальным остаётся вопрос аттестации.

Пообщался министр и с будущими выпускниками. Сейчас старшеклассники готовятся к поступлению. В этом году централизованное тестирование пройдёт по обычному графику.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учебный день сегодня у белорусских школьников – 1 мая дети сели за парты, в частности, для того, чтобы вовремя завершить учебный год и уйти на летние каникулы....
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень из Канады снял обзор на беларускую деревню: иностранцы в восторге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика