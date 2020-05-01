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«Как пошёл ор!» Елена Степаненко рассказала о ссоре с Евгением Петросяном
Источник материала: СТВ
Новости России. Телеведущая и юмористка Елена Степаненко рассказала о ссоре с Евгением Петросяном во время раздела имущества. Причину конфликта артистка назвала в эфире своей программы «Ещё не вечер».
В 2018 году супруги
Когда телеведущий составил список, поэтесса посмотрела на него и спросила, можно ли поменять местами фамилии.
«Как пошёл ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет всё поровну», – объяснила артистка своё решение обратиться в суд.
Кстати, ранее поклонники удивились тому, как похорошела Елена Степаненко.
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Новости России. Телеведущая и юмористка Елена Степаненко рассказала о ссоре с Евгением Петросяном во время раздела имущества. Причину конфликта артистка назвала...
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