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"Вероятность — 99%". Перебежчик из КНДР заявил, что Ким Чен Ын мёртв

01.05.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По его мнению, Пхеньян объявит об этом в текущие выходные.



Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит агентство Yonhap.

По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в эти выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.

— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность - 99 процентов. В Северной Кореи решают сложную проблему с выбором приемника.

Напомним, что за последнюю неделю ряд СМИ опубликовал материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже ряд источников опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Эти заявления подтвердил советник президента Южной Кореи. 
 
 
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По его мнению, Пхеньян объявит об этом в текущие выходные.
 
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