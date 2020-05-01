"Вероятность — 99%". Перебежчик из КНДР заявил, что Ким Чен Ын мёртв









Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит агентство Yonhap.





По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в эти выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.





— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность - 99 процентов. В Северной Кореи решают сложную проблему с выбором приемника.





Напомним, что за последнюю неделю ряд СМИ опубликовал материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже ряд источников опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Эти заявления подтвердил советник президента Южной Кореи.