|
В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку.
Как
В аварии пострадал 38-летний мотоциклист, мужчина доставлен в медучреждение. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители.
В предыдущем месяце в Минске мотоциклист врезался в Geely.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)