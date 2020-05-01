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В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек

01.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону площади Казинца. Когда автомобиль повернул налево, чтобы заехать во двор дома № 120 улице Ландера, в машину врезался двигавшийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki. 

В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадал 38-летний мотоциклист, мужчина доставлен в медучреждение. К месту аварии были направлены сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства происшествия. Устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители. 

В Минске при столкновении автомобиля и мотоцикла пострадал один человек
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В предыдущем месяце в Минске мотоциклист врезался в Geely.

Пострадал один человек – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 1 мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Казинца в сторону...
 
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