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Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

01.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Юрию Алексеюку 31 год. Его увлечению – более десяти лет. Достаточно много времени он проводит в мастерской. Для этого парень приспособил одну комнату в квартире. Там он собирает детальные модели поездов, самолетов, кораблей, а также создает таинственную вселенную Warhammer.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Когда-то герой Zarya.by даже не предполагал, что у него появится подобное хобби, ведь учился он сначала на сварщика в колледже, потом на историка в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина. Сейчас работает обжигальщиком эмали на «Газоаппарате».

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

– С чего именно началось мое увлечение, сейчас уже даже не вспомню. Буквально лет с шестнадцати я увлекся граффити. Рисовал танки, людей, различных монстров из фильмов... Однажды получил штраф за граффити и понял, что надо завязывать с этим, – вспоминает собеседник. – Начал в интернете искать идеи, куда можно было бы направить свою энергию. На ютубе мне попалось видео, как молодой человек красил модели техники. Захотелось попробовать себя в чем-то подобном. Как раз в этот период я любил поиграть в World of Tanks, это тоже сказалось на моем выборе: я начал собирать военную технику, нравится ее агрессивность, мощь, интересный камуфляж.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Тогда еще Юрий был не в курсе, что можно собирать и модели фантастических героев. Про это он узнал уже будучи в университете, одногруппник подсказал. К моделям военной техники добавились герои Вселенной настольной и компьютерной игры Warhammer.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Моделист признается, что иногда ему не хватает некоторых знаний, хоть в школе он и посещал «художку». К примеру, о тени: как верно определить, чтобы она правильно падала. «Приходится учиться самостоятельно, восполнять пробелы», – говорит Юра.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Пластиковые детали к своим будущим композициям – исходный материал – Юрий заказывает в различных интернет-магазинах. Приходит множество пакетиков с сотнями кусочков – все проходят через руки мастера. Каждую деталь нужно вырезать кусачками или ножом, склеить, зачистить наждачкой, чтобы не было видно швов, затем зашпаклевать, обезжирить и загрунтовать. В арсенале нашего собеседника ручная дрель, скальпель, пинцет, кусачки, щетки, ножи, линейки…

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Когда все детали собраны и если Юрия все устраивает, начинается процесс покраски. Для этого у парня есть четыре аэрографа: два хороших немецких и два китайских – проще и дешевле. Аэрографами Юрий наносит грунтовку и тонкий базовый слой краски.

Затем в дело идут кисточки различной толщины, которых у моделиста бесконечное множество. С их помощью можно максимально проработать малейшие детали, к примеру, нанести ржавчину, сделать сколы, подтеки масла и топлива.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

– Технику собирать сложнее, – признается Юрий Алексеюк. – Тем более, если серьезно этим увлекаешься, то надо, чтобы она выглядела как реальный прототип. К примеру, есть у меня модель немецкого самолета-истребителя – точная копия настоящего. Я изучал историю, просмотрел множество фотографий, фильмов, прежде чем начать работать над ним.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Собрать модель, по словам Юрия, можно и за выходные. Но на то, чтобы доработать ее, «оживить», может понадобиться не один десяток дней, а то и несколько месяцев.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

- Машина, которая отливает исходные детали, не может идеально сделать, например, маленький люк и т.д. Поэтому, чтобы было максимальное сходство с реальной моделью, приходится кое-какие детали делать вручную.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Например, чтобы собрать поезд, Юрий посещал музей железнодорожной техники. Особое внимание уделил изучению кабины кочегара. В своей модели сделал ее детально, там есть даже малюсенькая лопата для угля, совок и метелка, да и сам уголь есть, к слову, настоящий.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

– На данный момент самая сложная модель, которую я собирал, – это немецкий самолет. Проработал даже самую маленькую заклепку, сделал подтеки масла, крылья под определенным углом… Пришлось перелопатить не одну книгу по устройству самолетов, а также изучить похожие работы других людей. На самолет ушло пять месяцев, – рассказал собеседник.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Впечатляет диорама с затонувшим кораблем под названием «Одинокий альбатрос». Корабль Юрий состарил, поломал, чтобы он выглядел эффектнее. Кроме самой модели корабля, в экспозиции использовано много дополнительных материалов, также в ней присутствуют мелкие детали: ракушки, прожектор из старого наушника, цепь из бижутерии-цепочки, спасательный круг из пластилина, море из эпоксидной смолы, синтетическая трава, «высаженная» при помощи статического электричества, мох из мочалки. Неплохо в общую картину вписался альбатрос. Диораму моделист делал с перерывами на протяжении семи месяцев.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

Есть у Юрия в мастерской шкаф – личная Нарния. На полках хранится множество коробок для будущих моделей, диорам. Работы там на несколько лет вперед.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

– Собирание моделей, диорам – это мое хобби. Но это занятие может приносить доход: некоторые модели я продал. Сами заготовки стоят около 30 – 40 долларов. Но готовая работа может стоить дороже, тут следует учесть покраску, расход материалов, сложность работы… – говорит умелец.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

К тому же собирать и красить модели – занятие кропотливое, требующее усидчивости, сосредоточенности и времени.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

- Бывают моменты, когда мне хочется все бросить. Но когда я снова начинаю собирать маленькие детали, то понимаю, что это того стоит. Бывает, что я неделями не сажусь за рабочее место. Нет настроения. Нельзя себя заставлять, иначе не получится тот результат, которого ты ожидаешь. Поэтому откладываю модель до лучших времен, – говорит Юра.

Родственники парня изначально скептически относились к увлечению нашего героя, потому что на это уходило много денег, но потом просто смирились. А вот девушка Алеся относится положительно, поддерживает: она всегда знает, что подарить своей половинке на праздник.

Брестчанин собирает миниатюры военной техники и орков

– Ваша девушка не обижается, что вы много времени проводите с моделями орков и военной техники? – спрашиваю у моделиста.

– Алеся, ты обижаешься? – задает вопрос Юра.

– Так я же в основном с тобой сижу, – смеется девушка. Кроме этого, она помогает нашему герою сделать красивые фотографии законченных работ.

Юрий Алексеюк ведет аккаунт в инстаграме, где выкладывает не только готовые работы, но и сам процесс их создания.

- Бумажные кораблики, самолетики – это то, что дети чаще всего собирают. Они узнаваемы, поэтому мне так захотелось назваться, – комментирует парень. – Если человеку понравится какая-либо модель, то он может ее купить. Или же я могу индивидуально сделать что-то конкретное.

На заказ умелец собирал модели фантастики, корабль. Некоторые экземпляры делал в подарок, например, на Новый год другу водителю сделал фургон с грузом и рабочими. Различных орков из компьютерной игры изготовил уже немало.

Юра к моделям относится бережно, протирает их и накрывает специальными чехлами. Также прячет их от любопытного кота Пита: «Он везде сует свои усы и лапы, стоит только отвернуться, поэтому все приходится прятать».

В жизни Юрия необычное увлечение присутствует уже более десяти лет. За это время он сделал много моделей, но серьезных – около пятнадцати штук.

- Некоторые диорамы, модели я собирал долго, потому что если мне что-то не нравилось, я их разбираю и переделываю. Все должно быть идеально, – говорит моделист.

Фото автора и из архива Юрия Алексеюка

 
 
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  Юрию Алексеюку 31 год. Его увлечению – более десяти лет. Достаточно много времени он проводит в мастерской. Для этого парень приспособил одну комнату в квартире....
 
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